Пьяного водителя без прав задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Мактааральского РОП выявили водителя, нарушившего правила ПДД. При проверке документов у водителя установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Также выяснилось, что ранее за вождение в нетрезвом состоянии мужчина был лишен прав на пять лет. Но, несмотря на это, он все равно сел за руль в алкогольном опьянении. Полицейские доставили мужчину в наркологический диспансер. Результаты медицинской экспертизы показали, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

Факт полицейские зарегистрировали по статье 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица». В отношении мужчины ведется досудебное расследование.