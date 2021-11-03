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    14:35, 03 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Пьяного водителя без прав задержали в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Мактааральского РОП выявили водителя, нарушившего правила ПДД. При проверке документов у водителя установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    Также выяснилось, что ранее за вождение в нетрезвом состоянии мужчина был лишен прав на пять лет. Но, несмотря на это, он все равно сел за руль в алкогольном опьянении. Полицейские доставили мужчину в наркологический диспансер. Результаты медицинской экспертизы показали, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

    Факт полицейские зарегистрировали по статье 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица». В отношении мужчины ведется досудебное расследование.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Туркестанская область Транспорт
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