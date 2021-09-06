Пьяного мужчину за рулем грузоподъёмника задержали в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял грузоподъемным автомобилем на одной из центральных улиц Туркестана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

«В социальной сети распространилась видеозапись, на которой полицейские принудительно снимают водителя с грузоподъемной автомашины. По данной ситуации сообщаем, что туркестанские стражи порядка оперативно задержали пьяного водителя, тем самым предотвратили возможное дорожно-транспортное происшествие. То есть, на одной из центральных улиц областного центра водитель, грубо нарушив правила дорожного движения, создал аварийную ситуацию для других транспортных средств», - прокомментировали инцидент в Департаменте полиции области.





К полицейским поступило сообщение о том, что 5 сентября, примерно в 19:00 по улице С. Ерубаева погрузочная автомашина нарушает ПДД, а сам водитель может находиться в состоянии алкогольного опьянения. Получив информацию, автоэкипаж патрульной полиции МПС УП Туркестана прибыл на место происшествия. Однако, при остановке автотранспорта, нарушившего ПДД, водитель, не подчиняясь законным требованиям, попытался скрыться на улицах города. Стражи порядка остановили автомашину путем создания преград, а затем принудительно отстранили водителя от управления.

«Нарушителем оказался местный житель. В отношении него составлены административные протоколы по 5 статьям КоАП РК. Его привлекли к ответственности по 5 статьям КоАП РК: ст. 595 (нарушение правил маневрирования), ст. 606 (создание аварийной ситуации), ст. 599 (проезд на запрещающий сигнал светофора), ст. 613 (неповиновение законным требованиям) и ст. 608 «Управление автотранспортом в состоянии опьянения».