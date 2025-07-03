P. Diddy оправдан по самым тяжким статьям обвинения
Американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом P.Diddy, оправдан по наиболее тяжким обвинениям, по которым ему грозило пожизненное тюремное заключение, передает агентство Kazinform со ссылкой на Associated Press.
Присяжные оправдали 55-летнего исполнителя и продюсера по обвинениям о создании преступного сообщества и торговле людьми с целью сексуализированной эксплуатации. По этим пунктам обвинения ему мог грозить пожизненный тюремный срок.
При этом Комбс был признан виновным по менее серьезным статьям. Присяжные сочли доказанной вину по делам о перевозке его бывшей девушки Кассандры Вентуры и еще одной потерпевшей для занятия проституцией. По данным пунктам ему грозит до 20 лет тюремного заключения.
Адвокат просил выпустить P.Diddy под залог в $1 млн до вынесения приговора. Но суд отказал в освобождении под залог. Он останется под стражей до вынесения окончательного приговора, назначенного на 3 октября.
Ранее мы писали о том, что в Нью-Йорке прошло первое судебное заседание над P.Diddy.