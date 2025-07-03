P. Diddy оправдан по самым тяжким статьям обвинения

Присяжные оправдали 55-летнего исполнителя и продюсера по обвинениям о создании преступного сообщества и торговле людьми с целью сексуализированной эксплуатации. По этим пунктам обвинения ему мог грозить пожизненный тюремный срок.

При этом Комбс был признан виновным по менее серьезным статьям. Присяжные сочли доказанной вину по делам о перевозке его бывшей девушки Кассандры Вентуры и еще одной потерпевшей для занятия проституцией. По данным пунктам ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Адвокат просил выпустить P.Diddy под залог в $1 млн до вынесения приговора. Но суд отказал в освобождении под залог. Он останется под стражей до вынесения окончательного приговора, назначенного на 3 октября.

Ранее мы писали о том, что в Нью-Йорке прошло первое судебное заседание над P.Diddy.