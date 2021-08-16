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Озвучены требования к кандидатам на отбор в Президентский кадровый резерв

16 Августа 2021 13:53
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Озвучены требования к кандидатам на отбор в Президентский кадровый резерв

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Генеральный директор АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы» Кенжебек Санабаев озвучил основные требования к кандидатам в Президентский молодежный кадровый резерв, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам Кенжебека Санаева, в целях контроля на соблюдение требований будет применяться система прокторинга. Система будет отслеживать соблюдение требований к тестированию кандидатам. Также дополнительный контроль будет осуществляться специально выделенными людьми, прокторами.

Он также озвучил основные требования к кандидатам.

«Кандидат должен сдавать тест самостоятельно, без чьей-либо помощи. В помещении не должно быть посторонних людей и шумов. Не допускается использование телефонов, шпаргалок. Экран компьютера должен быть открыт полностью. Во время проведения тестирования на постоянной основе будет проводиться запись изображений с веб-камеры и звука микрофона. Появление посторонних предметов, людей, шумов или разговоров будет основанием для прекращения тестирования или аннулирования результатов», - добавил Кенжебек Санабаев.

Перед тестированием также будет проводиться проверка устройств, браузера и операционной системы. В связи с чем каждому кандидату необходимо предусмотреть наличие качественного интернет соединения. Для проведения тестирования кандидатам нужно записаться в удобное время. В случае необходимости кандидаты могут изменить время тестирования. Чтобы кандидаты могли лучше подготовиться, каждому кандидату будет доступно пробное тестирование, которое можно проходить неограниченное количество раз.

«Один из этапов – решение задач. Данный этап будет проводиться по системе прокторинга. Размер текста ограничен - не более 500 слов с продолжительностью 45 минут. В текущем году собеседование будет проводиться в онлайн формате с использованием видеоконференций.


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#Президентский кадровый резерв  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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