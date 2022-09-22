Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент
Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
22 Сентября 2022, 11:27

Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Выдвижение кандидатов на должность Президента Республики Казахстан состоится с 23 сентября до 11 октября 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выдвижение кандидатов на должность Президента РК начинается со дня, следующего за днем назначения выборов, то есть с 23 сентября, и закончится в 18 часов 11 октября текущего года», - сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о назначении внеочередных выборов Президента РК. Выборы пройдут 20 ноября 2022 года.

Право выдвижения кандидатов в Президенты РК принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке.


Новости по теме
Суд принял законное решение – юрист о признании недействительным протокола о выдвижении Альтаева
Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж Нурлана Коянбаева с флагом Казахстана
Юрист прокомментировал признание недействительным протокола о выдвижении Альтаева
Читайте также
Суд принял законное решение – юрист о признании недействительным протокола о выдвижении Альтаева
Решение объективное – эксперт о признании недействительным протокола о выдвижении Альтаева
Юрист прокомментировал признание недействительным протокола о выдвижении Альтаева
Протокол о выдвижении бывшего чиновника Н. Альтаева кандидатом в президенты признали недействительным
Жигули Дайрабаев: Говорить о нехватке времени на подготовку – отговорка для ленивых
ЦИК получила аккредитацию 43 наблюдателей от международных организаций
ЦИК зарегистрировала Жигули Дайрабаева кандидатом в Президенты РК
Президентские выборы в РК: насколько правомерны решения ЦИК по оценке кандидатов
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив