Озвучены итоги выборов депутатов маслихата Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Стали известны итоги выборов депутатов маслихата города Шымкент, передает МИА «Казинформ».

Согласно данным территориальной избирательной комиссии Шымкента, в списки избирателей были включены 639 663 гражданина. Из них в голосовании приняли участие 287 754 избирателя.

По заключению комиссии, голоса избирателей разделились следующим образом:

1. Партия «Amanat» - 178 969 или 64,84% голосов;

2. Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» - 32 486 или 11,77% голосов;

3. Партия «Respublica» - 5 424 или 1,97% голосов;

4. Народная партия Казахстана - 2 757 или 1,54% голосов;

5. Казахстанская партия зеленых «Байтақ» - 716 или 0,26% голосов;

6. Демократическая партия Казахстана «Ақ Жол» - 48 729 или 17,65% голосов.

6 927 человек проголосовали против всех.

Для политических партий, получивших 5 и более процентов, мандаты распределились следующим образом:

Партия «Амаnat» – 11,

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 2,

Демократическая партия Казахстана «Aқ жол» – 3.