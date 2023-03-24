Озвучены итоги выборов депутатов маслихата Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Стали известны итоги выборов депутатов маслихата города Шымкент, передает МИА «Казинформ».
Согласно данным территориальной избирательной комиссии Шымкента, в списки избирателей были включены 639 663 гражданина. Из них в голосовании приняли участие 287 754 избирателя.
По заключению комиссии, голоса избирателей разделились следующим образом:
1. Партия «Amanat» - 178 969 или 64,84% голосов;
2. Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» - 32 486 или 11,77% голосов;
3. Партия «Respublica» - 5 424 или 1,97% голосов;
4. Народная партия Казахстана - 2 757 или 1,54% голосов;
5. Казахстанская партия зеленых «Байтақ» - 716 или 0,26% голосов;
6. Демократическая партия Казахстана «Ақ Жол» - 48 729 или 17,65% голосов.
6 927 человек проголосовали против всех.
Для политических партий, получивших 5 и более процентов, мандаты распределились следующим образом:
Партия «Амаnat» – 11,
Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 2,
Демократическая партия Казахстана «Aқ жол» – 3.