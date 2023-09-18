Озвучены итоги встречи главы Казахстана с мировым производителем локомотивов и американским финхолдингом

Управляющий МФЦА Ренат Бектуров прокомментировал итоги встречи Главы государства Касым-Жомарта Токаев с руководителями компаний Wabtec и Citigroup, прошедшей в рамках рабочего визита Президента в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Сегодня в рамках рабочего визита Главы государства в США мы провели две большие важные встречи. Первое, с корпорацией Wabtec и второе - это CitiBank group. Wabtec уже более 20 существует в Казахстане. Это один из ведущих производителей локомотивов в мире. Сегодня на производстве в Астане работает более 100 сотрудников. Но соглашение, которое было подписано - это новая глава. При финансировании CitiBank, был подписан договор на кредитную линию 900 млн долларов. Это позволит закупить около 240 новых локомотивов, что позволит обновить 15 % парка «Қазақстан темір жолы». Кредитный договор с CitiBank подкреплен гарантией Эксимбанка, поэтому этот договор будет рассмотрен даже в Конгрессе США. Это еще раз доказывает, что Казахстан является привлекательным для инвестиций, в том числе из США. Эти локомотивы призваны развить средний маршрут, то есть раскрыть полностью потенциал Казахстана как транзитной страны. Кроме того, CitiBank является активным участников МФЦА. В этом году пять из шести глобальных банков-кастодианов открыли свои счета, что позволило таким крупным инвесторам, как Блэкрод, Вангар, Норвежский банк и т.д. инвестировать на бирже AIX. И мы надеемся, что эта активность будет только увеличиваться», - сказал Ренат Бектуров.