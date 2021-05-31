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    13:15, 31 Май 2021 | GMT +6

    Озвучены данные об эпидситуации в Алматинской области

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области рассказали о количестве заболевших КВИ и вакцинированных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По состоянию на 31 мая в области зарегистрировано 26 038 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 16 289. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 1218,2. Темп прироста КВИ при сравнении за последние две недели уменьшился с 0,5% до 0,4%.

    Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Балхашском - 0,8%, Илийском - 0,6%, Жамбыльском - 0,5%, Кербулакском - 0,5% Сарканском - 1,0% районах.

    За последние сутки зарегистрировано 89 случаев КВИ, темп прироста – 0,3%. Из них 62 симптомных (69,7%) и 27 бессимптомных (30,3%) случаев.

    На сегодня выписаны с выздоровлением 24 993 жителя области, за сутки из стационара выписаны 16 пациентов, сняты с домашней изоляции 30 человек.

    Кроме того, на сегодняшний день против коронавирусной инфекции первым компонентом привито 219 834 тысячи лиц, из них государственные служащие – 9 190, медицинские работники – 19 963, педагоги – 30 843, сотрудники службы министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, обороны Комитета национальной безопасности, службы Государственной охраны РК – 19 695, население с другой отрасли – 126 329.

    Вторым компонентом вакцинировано 127 740 человек. С начала проведения вакцинации постпрививочных реакций и осложнений не зарегистрировано.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Алматинская область Статистика Минздрав РК
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