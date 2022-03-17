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    11:51, 17 Март 2022 | GMT +6

    Озвученные реформы откроют перед молодежью новые возможности - акмолинский педагог

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Озвученный в Послании Президента страны Касым–Жомарта Токаева пакет реформ откроет перед молодежью новые возможности. Таким мнением поделилась педагог Центра детско-юношеского творчества Аршалынского района Наталья Коростелева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В это непростое для нашей страны время мы, казахстанцы, с большим вниманием прослушали выступление Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева на совместном заседании палат Парламента. Глава государства заострил внимание на том, что нужно укреплять сплоченность нашего общества и не допускать расшатывания его конституционных устоев. В выступлении Президента прозвучали конкретные, первостепенные меры по улучшению благополучия наших граждан. В первую очередь – защита государства, сохранения суверенитета и независимости», - подчеркнула педагог.

    По словам спикера, сейчас перед нами открываются новые пути.

    «Каждый из соотечественников может внести свой вклад в «Новый Казахстан». Главное – не просто наблюдать, а действовать, принимая участие в выборах, не быть просто наблюдателем со стороны. Мы, молодежь страны, будем всячески поддерживать реформы, чтобы авторитет Родины рос», - отметила Н. Коростелева.

    Одним из ключевых моментов спикер считает открытое обсуждение всех нацпроектов и стратегических документов.

    «Сегодня новое поколение быстро развивается, рождается новый взгляд на жизнь, новые проекты. Мы будем только рады быть строителями Нового Казахстана. Прослушав это выступление, я уверена, что каждый гражданин нашей страны найдет для себя пути личного совершенствования на благо народа Казахстана», - резюмировала педагог.

    Напомним, 16 марта Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана с Посланием.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Регионы Казахстана Послание Президента РК-2022 Реформы Токаева Политика Новый Казахстан Послание Президента РК Акмолинская область
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