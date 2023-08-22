Озвучена причина скопления грузовых машин на границе с Кыргызстаном

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра-министр финансов РК Ерулан Жамаубаев прокомментировал скопление фур на границе с Кыргызстаном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Насколько я знаю, со стороны, там нет таможни, это внутренняя граница ЕАЭС, насколько я знаю, была операция по задержанию наркотических средств, поэтому сейчас идет тщательная проверка со стороны, скорее всего пограничной службы и КНБ. Ни в коем случае не было никаких установок относительно коммерческих грузов», - сказал Ерулан Жамаубаев в кулуарах Правительства.

Ранее в сети появилась информация о том, что на участке границы с Кыргызской Республикой простаивает более 370 фур.

Между тем, за сутки из Казахстана в Кыргызстан заехали 274 автомашины. Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики никаких ограничений не вводила и пункт пропуска функционирует в повседневном режиме.