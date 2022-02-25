Озвучена дата следующего заседания Евразийского межправительственного совета
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Бресте. Об этом заявил Премьер-Министр Кыргызстана Акылбек Жапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Следующее заседание Евразийского межправительственного совета по инициативе белорусской стороны состоится 21-22 июня 2022 года в городе Брест. Хочу поблагодарить участников сегодняшнего заседания за продуктивную и конструктивную работу», - сказал Акылбек Жапаров, подводя итоги заседания Евразийского межправительственного совета в Нур-Султане.
Ранее Премьер Кыргызстана озвучил показатели экономического роста стран ЕАЭС.
«Союзный рост ВВП по итогам прошлого января-ноября сложился на уровне 4,4%, что выше среднемировых показателей. За этот же период промышленное производство в ЕАЭС выросло на 5,1%. Объем внешней торговли с третьими странами вырос на 34,3%, в том числе экспорт товаров на 42,5%. Объем взаимной торговли вырос на треть, рост объемов экспорта отмечается во всех государствах-членах ЕАЭС», – сказал Акылбек Жапаров.
В свою очередь, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов выступил с практическими предложениями касательно совершенствования деятельности ЕАЭС.
«Предлагаю Комиссии разработать показатели количественной и качественной оценки влияния принимаемых решений на развитие бизнеса», - отметил Премьер РК.
Напомним, сегодня начало работу заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в расширенном составе в Нур-Султане.
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