Озвучен состав сборной Казахстана по дзюдо на чемпионат Азии-2026
Тренерский штаб сборной Казахстана по дзюдо назвал имена спортсменов, которые будут защищать честь страны на континентальном первенстве 2026 года, стартующем в китайском городе Ордос, передает Kazinform.
Азиатское первенство пройдет с 16 по 18 апреля, ожидается, что в турнире примут участие более 200 спортсменов из 21 страны Азии. В индивидуальных соревнованиях разыграют 14 комплектов наград — по семь у мужчин и женщин. Казахстан представят спортсмены как более известные широкой публике, так и менее известные. В ряде ключевых весовых категорий у Казахстана будет по два представителя.
Полный список сборной РК на чемпионат Ази-2026 по дзюдо выглядит так.
Мужчины:
- 60 кг: Шерзод Давлатов, Аман Бакытжан
- 66 кг: Нурканат Серикбаев
- 73 кг: Есет Куанов
- 81 кг: Абылайхан Жубаназар, Адилет Алмат
- 90 кг: Айдар Арапов
- 100 кг: Нурлыхан Шархан, Марат Байкамуров
Женщины:
- 48 кг: Диана Буркеева
- 57 кг: Дана Абдирова, Бакыт Кусакбаева
- 63 кг: Эсмигуль Куюлова, Самалай Ергалиева
- 70 кг: Ажар Асхат -78 кг: Аруна Жангельдина, Акерке Рамазанова
- +78 кг: Аида Тойшыбекова
Напомним, ранее стало известно, что в 2026 году в некоторых видах спорта тренерам сборных Казахстана предстоит подготовить два конкурентоспособных состава: один — на Азиатские игры, другой — на чемпионат мира.