    16:28, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Озвучен состав сборной Казахстана по дзюдо на чемпионат Азии-2026

    Тренерский штаб сборной Казахстана по дзюдо назвал имена спортсменов, которые будут защищать честь страны на континентальном первенстве 2026 года, стартующем в китайском городе Ордос, передает Kazinform.

    Фото: НОК

    Азиатское первенство пройдет с 16 по 18 апреля, ожидается, что в турнире примут участие более 200 спортсменов из 21 страны Азии. В индивидуальных соревнованиях разыграют 14 комплектов наград — по семь у мужчин и женщин. Казахстан представят спортсмены как более известные широкой публике, так и менее известные. В ряде ключевых весовых категорий у Казахстана будет по два представителя.

    Полный список сборной РК на чемпионат Ази-2026 по дзюдо выглядит так.

    Мужчины:

    • 60 кг: Шерзод Давлатов, Аман Бакытжан
    • 66 кг: Нурканат Серикбаев
    • 73 кг: Есет Куанов
    • 81 кг: Абылайхан Жубаназар, Адилет Алмат
    • 90 кг: Айдар Арапов
    • 100 кг: Нурлыхан Шархан, Марат Байкамуров

    Женщины: 

    • 48 кг: Диана Буркеева
    • 57 кг: Дана Абдирова, Бакыт Кусакбаева
    • 63 кг: Эсмигуль Куюлова, Самалай Ергалиева
    • 70 кг: Ажар Асхат -78 кг: Аруна Жангельдина, Акерке Рамазанова
    • +78 кг: Аида Тойшыбекова

    Напомним, ранее стало известно, что в 2026 году в некоторых видах спорта тренерам сборных Казахстана предстоит подготовить два конкурентоспособных состава: один — на Азиатские игры, другой — на чемпионат мира. 

    Альберт Ахметов
