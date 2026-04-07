Озвучен состав сборной Казахстана по дзюдо на чемпионат Азии-2026

Азиатское первенство пройдет с 16 по 18 апреля, ожидается, что в турнире примут участие более 200 спортсменов из 21 страны Азии. В индивидуальных соревнованиях разыграют 14 комплектов наград — по семь у мужчин и женщин. Казахстан представят спортсмены как более известные широкой публике, так и менее известные. В ряде ключевых весовых категорий у Казахстана будет по два представителя.

Полный список сборной РК на чемпионат Ази-2026 по дзюдо выглядит так.

Мужчины:

60 кг: Шерзод Давлатов, Аман Бакытжан

66 кг: Нурканат Серикбаев

73 кг: Есет Куанов

81 кг: Абылайхан Жубаназар, Адилет Алмат

90 кг: Айдар Арапов

100 кг: Нурлыхан Шархан, Марат Байкамуров

Женщины:

48 кг: Диана Буркеева

57 кг: Дана Абдирова, Бакыт Кусакбаева

63 кг: Эсмигуль Куюлова, Самалай Ергалиева

70 кг: Ажар Асхат -78 кг: Аруна Жангельдина, Акерке Рамазанова

+78 кг: Аида Тойшыбекова

Напомним, ранее стало известно, что в 2026 году в некоторых видах спорта тренерам сборных Казахстана предстоит подготовить два конкурентоспособных состава: один — на Азиатские игры, другой — на чемпионат мира.