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Озвучен план по доходной и расходной части бюджета Нур-Султана

9 Ноября 2021 12:49
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Озвучен план по доходной и расходной части бюджета Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - План по доходной и расходной части бюджета города Нур-Султана озвучил руководитель управления экономики и бюджетного планирования столицы Кайсар Манкараев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Согласно прогнозу ожидаемые поступления собственных доходов в 2022-2024 годах в Нур-Султане составят 1 трлн 208 млрд тенге. В том числе, в 2022 году - 391 млрд тенге, в 2023 году - 416 млрд и в 2024 году - 401 млрд тенге.

По данным руководителя управления, налоговые поступления составят 1 трлн 166 млрд тенге. Из них в 2022 году - 386,8 млрд тенге.

«На 2022 год собственные доходы планируются на уровне 391 млрд тенге, в том числе налоговые поступления - 386, неналоговые поступления - 1,1 и поступления от продажи основного капитала - 2,5 млрд тенге. Прогноз по собственным доходам увеличен на 53,4 млрд тенге, в том числе за счет налоговых поступлений - на 52,7 млрд и иных доходов - на 700 млн тенге», - отметил Кайсар Манкараев на заседании постоянной комиссии в столичном маслихате.

Согласно предоставленной информации, общий объем расходов местного трехлетнего бюджета планируется в сумме 1 трлн 208 млрд тенге соответственно.

«Бюджету города предварительно предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета в сумме 100,5 млрд тенге. В том числе в 2022 году - 87,7 млрд тенге, в 2023 году - 12,8 млрд тенге. В соответствии с законом об объемах трансфертов общего характера на 2020-2022 годы в 2022 году столица должна направить в республиканский бюджет изъятие в размере 38,5 млрд тенге», - сообщил К. Манкараев.


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#Нур-Султан   #Акимат   #Маслихат   #Бюджет   #Финансы  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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