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Ожоги на голове получила павлодарка из-за мобильного телефона
19 Августа 2021 13:18
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Девушка оставила на кровати смартфон, который заряжался, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
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Пожар из-за мобильного телефона начался в двухэтажном доме по улице Нуркина в Павлодаре.
Как сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, огонь сначала охватил матрас, на котором спала дочь хозяина дома. После пламя перекинулось на другие домашние вещи и мебель в спальне.
«С места пожара с ожогами госпитализировали в больницу 19-летнюю дочь хозяина дома. Ожоги на теле составили 30%, - рассказали в ДЧС. – Причина пожара – нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов».
По данным медиков, павлодарка получила термоингаляционную травму, ожоги на голове, лице, шее, кистях и стопах. Её госпитализировали в ожоговое отделение горбольницы. Состояние пациентки описывают как средней тяжести.
Как пояснили в ДЧС, девушка уснула и оставила на кровати мобильный телефон, который заряжался. Причиной пожара предварительно называют смартфон, его марка неизвестна.
Огонь охватил 20 квадратных метров. Пламя потушили через 40 минут после вызова пожарных. На месте работали 16 сотрудников ДЧС и пять единиц техники, трое спасателей.
По данным медиков, павлодарка получила термоингаляционную травму, ожоги на голове, лице, шее, кистях и стопах. Её госпитализировали в ожоговое отделение горбольницы. Состояние пациентки описывают как средней тяжести.
Как пояснили в ДЧС, девушка уснула и оставила на кровати мобильный телефон, который заряжался. Причиной пожара предварительно называют смартфон, его марка неизвестна.
Огонь охватил 20 квадратных метров. Пламя потушили через 40 минут после вызова пожарных. На месте работали 16 сотрудников ДЧС и пять единиц техники, трое спасателей.
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