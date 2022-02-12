Ожог пищевода - наиболее частая причина обращения к детским хирургам Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Ожог пищевода - одна из распространенных причин обращения к детским хирургам Актобе. О том, как помочь ребенку, который случайно выпил кислоту или щелочь, рассказал в ходе телепередачи на областном телевидении «Желіде 103» детский врач хирург центра материнства и детства Ибат Нургалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ожог пищевода очень часто происходит с маленькими детьми, которые случайно выпивают какую-нибудь кислоту или химическое средство. Это одна из частых причин обращения к детским хирургам. Обычно дети остаются без присмотра, когда приходят гости, и эти вредные вещества находятся в доступном месте.

Когда ребенок выпивает такое средство, происходит термический или химический ожог пищевода. Происходит обильное слюнотечение, возникают боли в желудке. Ребенок не может ни есть, ни пить», - говорит Ибат Нургалиев.

Первой помощью является промывание желудка, однако необходима скорая врачебная помощь.

«Первая помощь состоит в том, чтобы уменьшить концентрацию вещества, вызывающего ожог. Необходимо промывание желудка зондом, также надо снять шок, применяя анальгетики. Конечно, необходимо вызвать скорую помощь», - говорит он.

По словам Нургалиева, ожоги пищевода бывают легкой, средней и тяжелой степени. Через 3-4 дня после ожога пищевод опухает, ребенок не может есть, позже опухоль спадает, и только потом, путем эндоскопического обследования, можно диагностировать степень ожога.

«Часто родители через несколько дней лечения в больнице хотят забрать ребенка домой. Но нам врачам надо определить степень ожога, провести ФГДС. Очень часто пищевод после ожога может сузиться, если не провести обследование и не принять меры. Когда пищевод ребенка сужается, мы проводим операцию по расширению пищевода, поэтому родителям нужно быть внимательнее к здоровью детей», - говорит Нургалиев.



