Иммерсивная выставка полотен Айвазовского открылась в Астане

Экспозиция сочетает визуальные, звуковые и повествовательные элементы, позволяя зрителю буквально «погрузиться» в мир художника и прочувствовать атмосферу его работ.

По словам администратора музея Анель Шагировой, выставка раскрывает творчество Айвазовского через современный иммерсивный формат.

Фото: Kazinform/Агибай Аяпбергенов

— Это действительно удивительная личность, потому что он никогда не писал море с натуры — он создавал его по памяти. Можно сказать, что он глубоко понял саму суть моря, — отметила Анель Шагирова.

Фото: Kazinform/Агибай Аяпбергенов

Экспозиция разделена на два зала. В первом посетители могут ознакомиться с картинами, эскизами и подробным разбором работ художника. Во втором зале представлена мультимедийная программа, где полотна «оживают» на больших экранах.

— Здесь задействованы визуальная часть, музыка и озвучка. Это создает эффект присутствия: вы как будто оказываетесь внутри картины, слышите шум моря и ощущаете эмоцию произведения, — пояснила администратор.

Фото: Kazinform/Агибай Аяпбергенов

Мультимедийное повествование длится около часа и охватывает весь творческий путь художника — от ранних работ до расцвета его карьеры, включая исторический контекст эпохи и вклад в мировое искусство.

— Мы рассказываем, где он родился, что его вдохновляло и как он пришел к своему пику. Это полноценный рассказ о его жизни и творчестве, — добавила собеседница.

За свою жизнь Айвазовский создал более шести тысяч произведений, поэтому на выставке представлены как известные работы, так и эскизы и ранние наброски.

Фото: Kazinform/Агибай Аяпбергенов

Выставка продлится до конца августа. Организаторы рассчитывают на высокий интерес со стороны жителей и гостей столицы.

Ранее команда уже представляла в Астане мультимедийные проекты, посвященные таким художникам, как Винсент ван Гог и Бэнкси. В дальнейшем зрителям планируют показать выставки, посвященные Марк Шагал и другим мастерам мирового искусства.

— Когда у нас проходила выставка Ван Гога, ее посетили более 30 тысяч человек за месяц. Надеемся, что и в этот раз интерес будет не меньше, — отметила Анель Шагирова.

Фото: Kazinform/Агибай Аяпбергенов

Организаторы отмечают, что иммерсивный формат становится все более популярным благодаря развитию технологий и позволяет по-новому взглянуть на классическое искусство.

На какие фильмы стоит обратить внимание в ближайшие дни, читайте в обзоре агентства Kazinform.



