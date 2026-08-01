Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах Казахстана

С приходом новой кинонедели зрителей ждет интересный выбор премьер. На какие фильмы стоит обратить внимание в ближайшие дни, читайте в обзоре агентства Kazinform.

«Ограбить Лондон»

В центре Лондона находят неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Пока жителей соседних домов эвакуируют, включая сотрудников крупнейшего банка Великобритании, группа профессиональных взломщиков решает воспользоваться ситуацией. Их цель — крупная партия алмазов, хранящаяся в банке.

«Самурай и пленник»

Новая картина японского режиссера Киёси Куросавы, известного своими фильмами ужасов. Премьера исторической драмы состоялась на Каннском кинофестивале, где лента получила положительные отзывы. Фильм рассказывает о неожиданном союзе самурая и пленника, которым приходится забыть о вражде ради общего выживания.

«Храбрый Давид»

Анимационный фильм, основанный на библейской истории. Юный Давид — добрый и смелый пастух, который живет музыкой и заботится об отцовском стаде, бесстрашно защищая овец от хищников. После встречи с пророком, предсказавшим ему великое будущее, юноша оказывается при дворе царя Саула. Когда на землю приходит вражеское войско, именно Давид решается принять вызов великана Голиафа, что навсегда меняет его судьбу и ход истории.

«Үнсіз»

Казахстанский детективный триллер. Спасаясь от жестокого мужа, Назым скрывается в съемной квартире. Ее единственной связью с внешним миром становится окно, через которое она наблюдает за семьей, живущей напротив. Однако после убийства главы семьи расследование раскрывает тайны, связывающие судьбы всех героев.

«Пункт назначения: Новый аттракцион»

Несмотря на созвучное название, фильм не связан с культовой франшизой «Пункт назначения». Тем не менее любителям хорроров новинка может быть интересна. По сюжету компания друзей отправляется на поиски заброшенного парка развлечений, закрытого 15 лет назад после серии трагических происшествий на аттракционах. Вскоре герои понимают, что мрачная история этого места еще не закончилась.

«Призрак в клетке»

Индонезийский фильм ужасов о журналисте Димасе, которого несправедливо отправляют в тюрьму. Вскоре среди заключенных начинают происходить загадочные жестокие убийства, а сам Димас понимает, что за происходящим стоит зловещая потусторонняя сила.

«Колючая и ушастый»

Мультфильм рассказывает о молодой и смелой ежихе Холли, которая после страшной аварии оказывается под чрезмерной опекой старшего брата. Однажды она случайно сталкивается с кроликом Уолтером — многодетным отцом, уставшим от однообразной жизни и семейных забот. Эта неожиданная встреча становится началом большого приключения, которое изменит жизнь обоих героев.