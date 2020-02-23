Ожирение начали лечить в рамках ОСМС в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В 2020 году с внедрением обязательного социального медицинского страхования казахстанцам стала доступна дорогостоящая операция, направленная на лечение ожирения, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Как сообщили в пресс-службе «Фонд социального медицинского страхования» по Алматы, на сегодняшний день излишняя масса тела признана эпидемией мирового масштаба. В мире избыточным весом страдает каждый четвертый человек.

По данным Национального центра общественного здравоохранения, свыше 20% жителей Казахстана страдают ожирением.

По словам медиков, ожирение провоцируют развитие таких заболеваний, как атеросклероз, гипертония, инфаркт, инсульт, сахарный диабет, желудочно-кишечные патологии, артриты, нарушения репродуктивной функции и многие другие болезни

На сегодняшний день наиболее предпочтительным, эффективным и относительно безопасным способом снижения массы тела у людей, страдающих тяжелыми формами ожирения, является операция по лапароскопической бариатрии.

С 2019 года такие операции успешно выполняются в Городской клинической больнице №7 Алматы. Хирургами медучреждения уже проведено девять операций, две из которых проведены в 2020 году в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

По словам заведующего отделением хирургии №2 Мусы Сахипова, операция подбирается индивидуально, то есть в зависимости от возраста, обмена веществ, а также ряда сопутствующих заболеваний. Соответственно и результаты у всех бывают разные, в зависимости от сроков в послеоперационный период потерей веса от 15 до 70-80 кг.

Например, последний пациент, которому делали такую операцию в рамках ОСМС, имел вес 113 кг. Помимо ожирения, при поступлении в больницу у него были жалобы на артериальную гипертензию, одышку и потливость. Сейчас, спустя 12 дней, пациент потерял в весе 11,5 кг, чувствует себя гораздо лучше.

Эффективность операции определяется не только по количеству сброшенных килограммов, но и по состоянию текущих заболеваний и эмоциональному состоянию.

«Значимые изменения, которые мы видим после операции – это улучшение психоэмоционального настроя и качества жизни. Часто видим, что в жизни пациента действительно происходят изменения, они реализуется в семейной жизни и на работе. И это вдохновляет двигаться вперед», - сказал хирург.

По словам директора городского филиала ФСМС Нурлыбека Кабдыкапарова, такие дорогостоящие операции, как лапароскопическое шунтирование желудка, проводятся в плановом порядке и по показаниям в рамках ОСМС. Это только один из плюсов новой реформы, заверил Н.Кабдыкапаров.

Напомним, система обязательного страхования внедрена в Казахстане с января текущего года. До первого апреля все жители страны считаются «условно» застрахованными и могут получить услуги в рамках пакета ОСМС.



