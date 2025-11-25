РУ
    12:03, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Что будет с ценами на бензин в Казахстане в 2026 году

    Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов в кулуарах Акорды ответил на вопрос о том, возможен ли рост цен на бензин с 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сколько продлится мораторий на повышение цен на бензин в Казахстане
    Фото: Pexels

    — Если мы говорим о ГСМ, прежде всего, наверное, надо сказать про социально значимые — это бензин АИ-92 и дизельное топливо, которые в прошлом регулировались государством. Бензин АИ-95, АИ-98 не регулировались, поэтому по ним возможен рост, — заявил Аккенженов.

    Министр напомнил, что в стране объявлен мораторий до конца марта 2026 года на повышение цен на бензин АИ-92, дизельное топливо и сжиженный нефтяной газ.

    — Там (по СНГ — прим. ред) у нас по закону вообще возможность только два раза в год корректировать цены, но объявлен мораторий, до конца марта 2026 года цен изменяться не будут, — добавил он.

    Напомним, 16 октября текущего года в Казахстане ввели мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции.

