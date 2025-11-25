Что будет с ценами на бензин в Казахстане в 2026 году

— Если мы говорим о ГСМ, прежде всего, наверное, надо сказать про социально значимые — это бензин АИ-92 и дизельное топливо, которые в прошлом регулировались государством. Бензин АИ-95, АИ-98 не регулировались, поэтому по ним возможен рост, — заявил Аккенженов.

Министр напомнил, что в стране объявлен мораторий до конца марта 2026 года на повышение цен на бензин АИ-92, дизельное топливо и сжиженный нефтяной газ.

— Там (по СНГ — прим. ред) у нас по закону вообще возможность только два раза в год корректировать цены, но объявлен мораторий, до конца марта 2026 года цен изменяться не будут, — добавил он.

Напомним, 16 октября текущего года в Казахстане ввели мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции.