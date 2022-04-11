Ожидания по росту цен на муку и хлеб озвучили в Минсельхозе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве сельского хозяйства Казахстана не прогнозируют значительного роста цен на муку и хлеб в предстоящий период, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для того, чтобы стабилизировать цены с нашей стороны, со стороны государства и правительства, принимается ряд мер, такие как закуп необходимых объемов социально-значимых продуктов в стабфонды, товарные интервенции, а также реализация удешевленной пшеницы из резервов «Продкорпорации». В этой связи хочу отметить, что Минсельхоз не прогнозирует значительного роста цен на социально-значимые продукты, в том числе, на муку и хлеб», - сказала директор департамента агропродовольственных рынков и переработки сельхозпродукции МСХ РК Назгуль Хатепова на пресс-конференции в СЦК.

Добавим, с 15 апреля Казахстан вводит квотирование экспорта пшеницы и муки. Объем квоты на пшеницу – 1 миллион тонн, на муку – 300 тысяч тонн. Эта мера будет действовать до 15 июня.

Ранее сообщалось, что дефицита зерна в Казахстане нет, а муки в Казахстане достаточно для обеспечения внутренней потребности. Приостановление деятельности некоторых мукомольных предприятий связаны с запретом России на вывоз зерновых культур. Что касается цен на хлеб, то, как заверили в Министерстве, предпосылок для удорожания социального хлеба нет.