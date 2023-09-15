Ожидается увеличение антропогенной нагрузки - Президент Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о проблемах неэффективного использования воды и игнорирования экологических последствий на заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Мы также сталкиваемся с проблемами неэффективного использования воды и игнорирования экологических последствий. Крайне высока степень зарегулированности стока двух основных рек нашего региона – Сырдарьи и Амударьи. В их бассейнах построено более 80 водохранилищ, суммарный объем которых достигает почти 65 кубических километров.Таким образом, ожидается увеличение антропогенной нагрузки, продолжение экстенсивного природопользования, обострение различных социально-экологических проблем. Все это создает серьезные риски региональной безопасности.Казахская пословица гласит: «Су – ырыстың көзі» («Вода – источник благополучия»). Считаю, что наши государства при формировании водной политики должны исходить из того, что вода – это ограниченный природный ресурс, от которого напрямую зависит благополучие и устойчивое развитие всего региона», - озвучил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана также отметил, что остро стоит вопрос максимальной экономии воды путем внедрения цифровых технологий.

«Данное направление может стать основным в нашем сотрудничестве по водным ресурсам.В своем недавнем Послании я уделил особое внимание водной проблематике. По моему поручению в Казахстане создано отдельное ведомство – Министерство водных ресурсов и ирригации, которое вплотную займется наболевшими вопросами этой отрасли. Рассчитываем на конструктивное взаимодействие со всеми нашими соседними государствами», - сказал Глава государства.