20:21
18 Мая 2022 19:13
Ожидается подъем уровня воды в реках Жамбылской и Туркестанской областей
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подъем уровня воды в реках Жамбылской и Туркестанской областей прогнозируют синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
«В связи с прогнозом сильных осадков в горах в период 18-19 мая 2022 года в горных и предгорных районах Жамбылской и Туркестанской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках», - говорится в публикации пресс-службы «Казгидромета».
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