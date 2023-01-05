Ожидается подъем уровня воды в горных реках Жамбылской и Туркестанской областей
5 Января 2023, 19:21
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О подъеме уровня воды в горных реках Жамбылской и Туркестанской областей предупредили в пресс-службе РГП «Казгидомет», передает МИА «Казинформ».
В связи с прогнозом смешанных осадков в горах и положительных температур воздуха в период с 6 по 8 января 2023 года в горных районах Туркестанской и Жамбылской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.
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