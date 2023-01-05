Ожидается подъем уровня воды в горных реках Жамбылской и Туркестанской областей

5 Января 2023, 19:21

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О подъеме уровня воды в горных реках Жамбылской и Туркестанской областей предупредили в пресс-службе РГП «Казгидомет», передает МИА «Казинформ».

В связи с прогнозом смешанных осадков в горах и положительных температур воздуха в период с 6 по 8 января 2023 года в горных районах Туркестанской и Жамбылской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.