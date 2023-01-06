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Ожидается подъем уровня воды в горных реках Туркестанской и Жамбылской областей

6 Января 2023, 18:07
Ожидается подъем уровня воды в горных реках Туркестанской и Жамбылской областей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Синоптики предупредили о возможности подъема уровня воды в горных реках Туркестанской и Жамбылской областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

«В связи с прогнозом смешанных осадков в горах и положительных температур воздуха 7 января в горных районах Туркестанской и Жамбылской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках», - говорится в публикации пресс-службы.


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