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Ожидается официальный визит Президента Казахстана в Кыргызстан
18 Мая 2022 17:05

Ожидается официальный визит Президента Казахстана в Кыргызстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Кыргызский лидер поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья и больших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Казахстана.

В ходе беседы были рассмотрены перспективы развития казахстанско-кыргызского стратегического партнерства, при этом особое внимание было уделено предстоящему официальному визиту Президента Казахстана в Кыргызстан.

Главы государств высказали уверенность в том, что предстоящие переговоры на высшем уровне придадут важный импульс двустороннему сотрудничеству.


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