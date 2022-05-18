17:22
18 Мая 2022 17:05
Ожидается официальный визит Президента Казахстана в Кыргызстан
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Кыргызский лидер поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья и больших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Казахстана.
В ходе беседы были рассмотрены перспективы развития казахстанско-кыргызского стратегического партнерства, при этом особое внимание было уделено предстоящему официальному визиту Президента Казахстана в Кыргызстан.
Главы государств высказали уверенность в том, что предстоящие переговоры на высшем уровне придадут важный импульс двустороннему сотрудничеству.
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