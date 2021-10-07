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    15:34, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Ожидается ли поставка вакцины «Спутник Лайт» в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ожидается ли поставка вакцины «Спутник Лайт» в Алматы, ответил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе брифинга в СЦК журналисты поинтересовались у спикера: «Ранее сообщалось, что в Казахстане зарегистрирована вакцина «Спутник Лайт». Доступна ли эта вакцина в Алматы и для кого она предназначена?».

    «На сегодня вакцинация «Спутником Лайт» не планируется, поскольку сейчас мы ожидаем поставку Pfizer, в том числе наращивается поставка отечественной вакцины QazVac. Поставки у нас централизованы по договорам, которые заключается и исполняется Министерством здравоохранения. По «Спутнику Лайт» у нас пока информации нет», - ответил Бекшин.

    Ранее были названы примерные сроки доставки в Алматы вакцины Pfizer и кого будут прививать первыми.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
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