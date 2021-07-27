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Ожидается ли пик заболеваемости КВИ в августе в Алматы

27 Июля 2021 16:55
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Ожидается ли пик заболеваемости КВИ в августе в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев озвучил прогноз по коронавирусу на предстоящие три месяца до 30-го сентября этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Согласно базовому прогнозу пик заболеваемости придется на первую декаду августа с регистрацией около 1600 новых случаев в сутки. Согласно пессимистичному прогнозу пик заболеваемости будет зарегистрирован 10-11 августа с регистрацией до 1900 новых случаев в сутки. В августе прогнозируется 34 500 случаев заболевания, а в сентябре 2021 спад заболеваемости с регистрацией 4 500 случаев.

«Подготовлено 7 тысяч инфекционных коек. Дополнительно в резерве имеется 3000 коек. Для критической ситуации идет поиск еще 2000 резервных коек. В то же время сохранены все специализированные клиники для оказания ургентной и специализированной медпомощи детскому и взрослому населению, в том числе онкологической. Задействовано 6 400 коек», - отметил Нариман Табынбаев.

По его словам, на 27 июля в стационарах находится 3 827 пациентов, из них 239 дети. Крайне тяжелых – 114. Тяжелых – 956. В инфекционных стационарах развернуто 500 реанимационных коек. Загруженность – 52% (260 пациентов). На ИВЛ находятся 29 пациентов. На неинвазивной вентиляции легких - 105 и High Flo 99 пациентов.

«Штаммы агрессивны, что повысило летальность. За весь период количество умерших 1092. В текущем году с 1 января по 26 июля умерло – 703. В борьбе с КВИ задействовано 6 212 медработников. В резерве находятся более 1700. Эта работа на контроле», - добавил глава УОЗ.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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