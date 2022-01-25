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Ожидаем до трех тысяч заболеваний в сутки - главный санврач Алматы о КВИ

25 Января 2022 14:57
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Ожидаем до трех тысяч заболеваний в сутки - главный санврач Алматы о КВИ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова рассказала о текущей эпидситуации по коронавирусу в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Алматы продолжает ухудшаться, в матрице оценки эпидемиологической ситуации по республике мы находимся в середине «красной» зоны. За последние две недели несколько замедлилось заболеваемость с 6,5-ти кратного до двукратного: с 301,3 (1798 случаев) до 652,9 (2516 случаев). Суточный прирост увеличился с 0,97 до 1,24. Заболеваемость КВИ в январе месяце: 1 неделя – 1025 сл., 2 неделя – 6050 сл., 3 неделя – 13133 сл., увеличение в 12,8 раза», - проинформировала Карлыгаш Абдижаббарова.

Она заметила, что произошел резкий рост заболевания из-за вытеснения штамма «дельта» штаммом «омикрон» с постепенным нарастанием количества заболевших, зараженных омикрон до 2,5 тысяч в сутки (22 января). К концу месяца ожидается суточная регистрация до 3 тысяч заболеваний.

С начала вакцинации населения в марте прошлого года до сегодняшнего дня коронавирусной инфекцией заразились только 2,1% привитых. Данный факт требует усиления темпов вакцинации и ревакцинации населения против КВИ. Иммунная прослойка среди населения в городе составляет всего 62,4% (52,2% вакцинированных + 10,2% переболевших с начала пандемии).

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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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