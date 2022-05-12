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Озеро Сайран в Алматы благоустроят до конца года
12 Мая 2022 17:56

Озеро Сайран в Алматы благоустроят до конца года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев остановился на проблемах озера Сайран. Он отметил, что работы по благоустройству предусматривают проведение дноочистительных работ и обустройство прибрежной зоны озера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня проведено многофакторное обследование плотин озера Сайран, имеется положительное заключение о состоянии плотины. В июле ожидаем получение заключения госэкспертизы на проектно-сметную документацию по очищению дна», – сообщил аким на встрече с жителями Ауэзовского района.

По обустройству прибрежной зоны акимат ожидает завершения разработки проектно-сметной документации и прохождение госэкспертизы в сентябре этого года.

«После прохождения процедур до конца года приступим к очистке дна и обустройству прибрежной зоны», – заявил Ерболат Досаев.

По словам акима, в третьем квартале будет рассмотрен вопрос выделения финансирования на проведение строительно-монтажных работ по очищению дна и благоустройству.

Весной прошлого года акимат Алматы презентовал планы на 2021-2022 годы по благоустройству прилегающей территории озера Сайран.

В декабре 2021 года аким Ауэзовского района Сайран Сайфеденов сообщил, что на территории озера предусматривается создание современного общественного пространства, пешеходной и спортивной зон.

Автор:
Корреспондент
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