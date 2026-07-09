Почему на Алаколе сначала укрепляют берег, а уже потом строят курорт
Вода на Алаколе год за годом отвоевывает сушу. Весной озеро размывает береговую линию, разрушает пляжи и создает угрозу объектам туристической инфраструктуры. Именно поэтому сегодня главная стройка на одном из самых популярных курортов Казахстана в области Жетысу — масштабное берегоукрепление. Подробнее в материале корреспондента агентства Kazinform.
Берегоукрепление называют одним из самых важных проектов на побережье Алаколя. Из-за сезонного подъема уровня воды озеро ежегодно размывает береговую линию. Если сначала благоустроить территорию, а уже потом бороться с размывом, через несколько лет часть новых объектов может оказаться под угрозой разрушения. Поэтому первым этапом стало строительство защитных гидротехнических сооружений.
По словам акима Алакольского района Алмаса Абдинова, только после завершения этих работ можно будет переходить к созданию современной пляжной инфраструктуры.
— Сейчас наша главная задача — остановить разрушение берега. Возводить лестницы, прогулочные зоны и заниматься благоустройством до завершения берегоукрепления было бы неэффективно. После окончания этого этапа начнется комплексное развитие побережья, — отметил он.
На сегодняшний день уже укреплено более полутора километров береговой линии. Всего проект охватывает 13,5 километров побережья. Работы рассчитаны до 2028 года и финансируются за счет бюджетных средств.
Как сообщил начальник участка ТОО «Қаратас Майнинг» Арман Жунискалиев, в районе Коктумы уже выполнено около 1,6 километра берегоукрепления, а в Акши продолжается устройство земляной насыпи, бетонирование откосов и монтаж защитных конструкций.
Помимо этого, в селе Акши продолжается строительство централизованной канализационной системы. Уже завершен первый, наиболее сложный этап — проложено около 70 километров инженерных сетей. После запуска объекта следом гостиницы, пансионаты и другие объекты начнут подключение к современной системе очистки сточных вод.
По словам технического директора подрядной компании Мади Отарбаева, строительная готовность объекта достигла около 70%.
— Основной объем работ уже выполнен. До конца года планируем завершить строительство, а технологическую часть системы запустить к следующему туристическому сезону. Все пансионаты уже готовы к подключению, — сообщил он.
Еще одна проблема, характерная для прошлых лет — это перебои с электроснабжением в разгар сезона. В этом году ситуацию рассчитывают изменить. В Акши введены в эксплуатацию две новые подстанции и построено 57 километров линий электропередачи. Это позволит обеспечить более стабильную работу гостиниц, баз отдыха и объектов сервиса.
Не меньше внимания уделяют вопросам экологии. На побережье установлены контейнеры для раздельного сбора отходов, организован ежедневный вывоз мусора.
Однако, как отметил заместитель акима области Жетысу Марлен Кольбаев, сохранить чистоту только силами коммунальщиков невозможно.
— Мы создали необходимые условия: установлены урны и контейнеры, организован регулярный вывоз отходов. Теперь многое зависит от самих отдыхающих, — подчеркнул он.
Параллельно усиливаются и меры безопасности. Акваторию круглосуточно патрулируют 14 спасателей на специализированных катерах, общественный порядок обеспечивают около 50 сотрудников полиции, а необорудованные пляжи контролируются с помощью беспилотников.
Напомним, в этом году побережье Алаколя рассчитывает принять около двух миллионов туристов.