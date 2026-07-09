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    Почему на Алаколе сначала укрепляют берег, а уже потом строят курорт

    Вода на Алаколе год за годом отвоевывает сушу. Весной озеро размывает береговую линию, разрушает пляжи и создает угрозу объектам туристической инфраструктуры. Именно поэтому сегодня главная стройка на одном из самых популярных курортов Казахстана в области Жетысу — масштабное берегоукрепление. Подробнее в материале корреспондента агентства Kazinform.

    алаколь
    Фото: Айгерим Коппаева /Kazinform

    Берегоукрепление называют одним из самых важных проектов на побережье Алаколя. Из-за сезонного подъема уровня воды озеро ежегодно размывает береговую линию. Если сначала благоустроить территорию, а уже потом бороться с размывом, через несколько лет часть новых объектов может оказаться под угрозой разрушения. Поэтому первым этапом стало строительство защитных гидротехнических сооружений.

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    Фото: Айгерим Коппаева /Kazinform

    По словам акима Алакольского района Алмаса Абдинова, только после завершения этих работ можно будет переходить к созданию современной пляжной инфраструктуры.

    — Сейчас наша главная задача — остановить разрушение берега. Возводить лестницы, прогулочные зоны и заниматься благоустройством до завершения берегоукрепления было бы неэффективно. После окончания этого этапа начнется комплексное развитие побережья, — отметил он.

    а
    Фото: Айгерим Коппаева /Kazinform

    На сегодняшний день уже укреплено более полутора километров береговой линии. Всего проект охватывает 13,5 километров побережья. Работы рассчитаны до 2028 года и финансируются за счет бюджетных средств.

    Как сообщил начальник участка ТОО «Қаратас Майнинг» Арман Жунискалиев, в районе Коктумы уже выполнено около 1,6 километра берегоукрепления, а в Акши продолжается устройство земляной насыпи, бетонирование откосов и монтаж защитных конструкций.

    Помимо этого, в селе Акши продолжается строительство централизованной канализационной системы. Уже завершен первый, наиболее сложный этап — проложено около 70 километров инженерных сетей. После запуска объекта следом гостиницы, пансионаты и другие объекты начнут подключение к современной системе очистки сточных вод.

    алаколь
    Фото: Айгерим Коппаева /Kazinform

    По словам технического директора подрядной компании Мади Отарбаева, строительная готовность объекта достигла около 70%.

    — Основной объем работ уже выполнен. До конца года планируем завершить строительство, а технологическую часть системы запустить к следующему туристическому сезону. Все пансионаты уже готовы к подключению, — сообщил он.

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    Фото: Айгерим Коппаева /Kazinform

    Еще одна проблема, характерная для прошлых лет — это перебои с электроснабжением в разгар сезона. В этом году ситуацию рассчитывают изменить. В Акши введены в эксплуатацию две новые подстанции и построено 57 километров линий электропередачи. Это позволит обеспечить более стабильную работу гостиниц, баз отдыха и объектов сервиса.

    Не меньше внимания уделяют вопросам экологии. На побережье установлены контейнеры для раздельного сбора отходов, организован ежедневный вывоз мусора.

    алаколь
    Фото: Айгерим Коппаева /Kazinform

    Однако, как отметил заместитель акима области Жетысу Марлен Кольбаев, сохранить чистоту только силами коммунальщиков невозможно.

    — Мы создали необходимые условия: установлены урны и контейнеры, организован регулярный вывоз отходов. Теперь многое зависит от самих отдыхающих, — подчеркнул он.

    алаколь
    Фото: Айгерим Коппаева /Kazinform

    Параллельно усиливаются и меры безопасности. Акваторию круглосуточно патрулируют 14 спасателей на специализированных катерах, общественный порядок обеспечивают около 50 сотрудников полиции, а необорудованные пляжи контролируются с помощью беспилотников.

    Напомним, в этом году побережье Алаколя рассчитывает принять около двух миллионов туристов. 

    Алаколь
    Фото: Айгерим Коппаева /Kazinform

     

    Туризм Инфраструктура Регионы Казахстана Регионы Озеро Внутренний туризм Алаколь
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
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