Озера и водоохранные зоны пытались незаконно передать в частные руки в Павлодарской области

В Павлодарской области прокуроры предотвратили незаконную передачу земель, на территории которых расположены озера и водоохранные зоны, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

Прокуратура Актогайского района пресекла попытку незаконной передачи земель сельскохозяйственного назначения. Установлено, что на конкурс были выставлены три земельных участка, в границах которых находились пресные и соленые озера, в том числе водоемы, используемые для добычи соли.

При подготовке конкурсной документации государственным органом не были соблюдены обязательные требования Водного кодекса. В частности, не проведены специальные процедуры и не получены необходимые согласования.

Фактически речь шла о предоставлении заинтересованным лицам доступа не только к земельным участкам, но и к водным ресурсам общей площадью более 60 гектаров, имеющим особое значение и находящимся под охраной государства.

По акту прокурорского надзора результаты незаконного конкурса отменены, выявленные нарушения устранены.

Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что свыше 800 млн тенге акцизного налога взыскано в бюджет в Жамбылской области.