Озеленение столицы: как вокруг Нур-Султана развивается «зеленый пояс»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Зеленый пояс» Нур-Султана - это «легкие» города. Именно так его называет Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев. Инициатором обширного проекта, как известно, является сам Елбасы. Решение о создании массивного «зеленого» проекта было утверждено в 1997 году. «Зеленый пояс» расширяет свою территорию: ежегодно высаживаются деревья, создается среда обитания для птиц и животных. О том, как на сегодня развивается «зеленый пояс» столицы, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Ставшая реальностью идея о создании «зеленого пояса» вокруг столицы изначально была создана с целью защиты города от ветров и формирования благоприятной экологической обстановки. Сейчас жители и гости Нур-Султана могут свободно отдыхать на территории «зеленого пояса».

«Важно, что «зеленый пояс» превратился в настоящий лес в голой степи. Все считали, что здесь не будут расти деревья, поскольку земля к этому непригодна. Но грамотный подход наших лесников вместе с учеными к данному вопросу, подбор соответствующих саженцев позволили сделать невероятное», - говорил в свое время Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев.

Еще в 2014 году Елбасы Нурсултан Назарбаев подчеркивал, что до 2020 года общая площадь высаженного леса на территории «зеленого пояса» достигнет 100 тысяч гектаров. Эта миссия выполнена. На территории «зеленого пояса» сегодня растет более 9 миллионов 600 тысяч деревьев и около 1 миллиона 800 тысяч кустарников.

В рамках «зеленого пояса» территория РГП «Жасыл аймақ» разделена на 8 лесничеств: «Кызылжарское», «Ерейментауское», «Аршалынское», «Вячеславское», «Бозайгырское», «Астанинское» и «Батыс». Все эти участки окружают весь периметр города Нур-Султан.

«Зеленый пояс», безусловно, повлиял и на экологическую обстановку города. Лес помог улучшить качество воздуха. Климат стал мягче, а город защищен от ветра и пыли. «Зеленый пояс» помогает снизить скорость ветра и укрывает город от пронизывающих буранов зимой.

Журналисты МИА «Казинформ» побывали на территории Кызылжарского лесничества, государственный лесной фонд которого составляет более 12 тысяч гектаров. Каждая территория охраняется. На месте обеспечены все меры безопасности.

Научное сопровождение работы по созданию зеленой зоны

По результатам научных рекомендаций на территории внедрена глубокая обработка почвы по системе двухлетнего черного пара с целью разрушения карбонатов и плотных грунтов. Также рекомендованы новые биопрепараты борьбы с вредителями и болезнями леса, при отсутствии негативного влияния на здоровье человека и окружающую среду.

Были внедрены рекомендации по ассортименту деревьев и кустарников, устойчивых к условиям лесостепных и степных зон.

Как пояснили в «Жасыл аймақ», биопестициды на основе грибов и бактерий в сочетании авермектинами дают 98-100% эффективность.

В зеленой зоне были испытаны 104 вида деревьев и кустарников, при этом 28 пород рекомендовано в производство.

В целом, создание «зеленого пояса» по подпологовым лесным культурам состоит из двух этапов.

На первом этапе производится посадка лиственных древесно-кустарниковых видов в кулисах для улучшения санитарно-гигиенического состояния окружающей среды и биологической рекультивации земель. На втором этапе - посадки сеянцев хвойных древесных видов в межкулисных пространствах для создания смешанных хвойно-лиственных древостоев с целью повышения устойчивости и жизнеспособности насаждений.

Лесные питомники

В РГП «Жасыл Аймак» имеются два постоянных орошаемых лесопитомника: «Ак кайын» общей площадью 110 гектаров и «Дамса» общей площадью 69 гектаров, где ежегодно выращивают более 8 миллионов штук сеянцев и укорененных черенков, которые используются в лесничествах для плановой посадки зеленой зоны в Нур-Султане.

До недавнего времени заготовка плодов древесных и кустарниковых пород проводилась в лесных культурах, в защитных лесных полосах вдоль автомобильных и железных дорог и городских лесопарковых насаждениях. При таком сборе плодов не соблюдались требования селекционного семеноводства.

Это обстоятельство вызвало необходимость организации постоянных лесосеменных плантаций на селекционной основе, целью которых являются получение семян древесно-кустарниковых пород и вегетативного материала различной селекционной ценности. В 2004 году по заявке и заданию РГП «Жасыл Аймак» Северо-Казахстанским филиалом РГП «Казгипролесхоз» был разработан рабочий проект создания лесосеменных плантаций древесно-кустарниковых пород на селекционной основе на площади 155 гектаров.

На сегодняшний день на лесосеменных плантациях имеется 67 видов древесно-кустарниковых пород в количестве 53 568 штук, на площади 92,208 гектаров. Из них 35 видов уже достигли периода плодоношения и обеспечивают потребность питомников «Ак кайын» и «Дамса» семенами.

По окончании всех сезонных работ на лесосеменных плантациях проводится ежегодная осенняя инвентаризация посадок.

В 2020 году в питомнике «Ак кайың» выращены однолетние стандартные сеянцы древесно-кустарниковых пород шести видов, двухлетних шести видов, укорененных черенков - два вида, саженцев школьного отделения - 25 видов. Всего насчитывается 33 видов древесно-кустарниковых пород. На площади 50,85 гектаров по данным осенней инвентаризации произрастает 12 871 562 штук сеянцев.

В течение лета в посевном отделении производится полив сеянцев, по мере необходимости, ручная прополка сеянцев и механизированный уход.

Питомник «Дамса» расположен в поселке «Научный» Акмолинской области. Лесной питомник «Дамса» создан для специализированного выращивания ценных пород.

В 2020 году выращены однолетние стандартные сеянцы древесно-кустарниковых пород трех видов, двухлетних - 4 видов. Всего имеются шесть видов древесно-кустарниковых пород. На площади 19,03 гектаров по данным осенней инвентаризации произрастает 9 212 482 штук сеянцев.

Как охраняется лес

На каждом участке зеленого пояса присутствует государственная лесная охрана РГП «Жасыл аймақ». В лесном фонде «Жасыл аймак» задействованы 124 человека по всем участкам.

Жанайдар Темиров - заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда предприятия «Жасыл аймақ» рассказал, как сегодня реализуется проект.

«На месте функционируют две пожарные наблюдательные вышки по периметру на 360 градусов. Полностью контролируется возможное возгорание как степных, так и лесных пожаров. Идет круглосуточное дежурство. На территории лесничества есть пожарная станция первого типа. На вооружении стоят две автомашины для своевременной ликвидации степных и лесных пожаров. Больше всего угрожают степные возгорания», - рассказал Жанайдар Темиров.

Большое количество жителей и гостей города Нур-Султана отдыхают в лесу в выходные и праздничные дни с наступлением летнего сезона. Поэтому важно разъяснять посетителям меры безопасности в лесу. По словам Жанайдара Темирова, случаи пожаров на территории могут произойти.

«Посетителей очень много бывает в выходные и праздничные дни. Рекреационная нагрузка большая. Есть специальные отведенные места, где люди могут отдохнуть, даже жарить шашлыки в определенных местах, поиграть баскетбол, волейбол. Для этого создано несколько точек: для пеших прогулок по лесу, походов. Ведь это же инициатива Первого Президента и все условия должны быть созданы именно для людей. Но необходимо соблюдать правила безопасности в лесу. Нельзя жечь костры в неотведенных местах, выбрасывать мусор и пакеты», - отмечает завсектором охраны и защиты лесного фонда РГП «Жасыл аймақ».

Одна из главных задач лесной охраны - защитить лес от незаконной вырубки деревьев, степных и лесных пожаров, борьба с вредителями леса.

«Наша задача заключается не только в посадке леса, но и в том, чтобы сохранить и беречь наш лес. На сегодняшний день факты по незаконной вырубки деревьев на территории зеленого пояса зарегистрированы не были», - отметил Ж. Темиров.

Как ухаживают за деревьями на территории «зеленого пояса»

В «зеленом поясе», в основном, растут те деревья, которые приживаются к климатическим условиям региона. Одним словом, доминируют те деревья, которые растут на севере страны: сосна обыкновенная, венгерская сирень, клен ясенелистный, несколько видов березы, тополь.

На территории можно заметить посадки 1973-ых годов. А деревья, которые были посажены в 2010 году в «зеленом поясе» уже достигли высоту в 6-7 метров.

«Ежегодно посадки ведутся в пределах пяти тысяч гектаров. Мы высадили более 90 тысяч гектаров леса. Создана лесная обстановка по периметру Нур-Султана - южное, северное, западное и восточное направления», - рассказывает Жанайдар Темиров.

А зимой проводится работа по охране хвойных молодняков.

«С 1 по 31 декабря согласно приказу комитета «Об усилении охраны хвойных молодняков» мы выставляем мобильные посты круглосуточно, где дежурит лесная охрана в целях недопущения порубки хвойных молодняков. Также ведется работа против браконьерства», - отмечает наш собеседник.

«Порубка леса - это уголовная статья. Но люди сейчас законопослушные. Хотя есть и такие гости, которые после себя оставляют мусор», - отметил Жанайдар Темиров.

В «зеленом поясе» ежегодно ведется посадка от 4 до 5 тысяч насаждений. Деревья сажают весной - с 10 до 25 апреля ориентировочно.

Многие годы во время ягодного сезона горожане и жители близлежащих поселков собирают смородину. Как отметили в «Жасыл аймак», собирать смородину не запрещается, а приветствуется - зона предназначена для людей.

Фауна «зеленого пояса»: какие животные обитают в местностях

Особое внимание уделяется развитию животного мира. Раз формируется лес, появляется и животный мир. «Зеленый пояс» активно создает биоразнообразие. Кстати, на территории «зеленого пояса» существует традиция выпускать фазанов в канун Дня столицы.

По информации акимата Нур-Султана, для увеличения роста численности птиц, в том числе фазанов, проведены работы по расширению и реконструкции фазанария. Это позволяет увеличить количество фазанов до двух тысяч птиц в год.

Разведение фазанов помогает бороться с насекомыми-вредителями и, в целом, расширить ареал обитания этих видов птиц, а также максимально приблизить условия санитарно-защитной зоны к природным условиям естественных лесов.

Кроме того, на территории «зеленого пояса» обитают лисы, корсаки, белые и серые куропатки, косули, кабаны. В особенности развелось очень много зайцев. А вот волки не обитают вокруг «зеленого пояса». Кабанов можно встретить в Вячеславском лесничестве. Охота на животных запрещена на территориях.

Зеленый пояс - территория отдыха

На территории «зеленого пояса» на одном из участков проложена велодорожка. Люди могут кататься на велосипеде, посетив юго-западную часть «зеленого пояса».

«Велодорожка является двухполосной. Можно взять велосипед в аренду», - отмечает начальник участка охраны и защиты ТОО «Астана орманы» Канатбек Аблайхан.

Также на территории пояса создается конная тропа. Для более активного проведения досуга в планах акимата обустроить площадки для скейтбординга, установить теннисные, футбольные площадки, детские игровые зоны.

«Лесная служба на постоянной основе патрулирует. Сотрудники оснащены рациями. Ведется свод информации. На случай ЧС есть инструкции. Но таких случаев, когда люди терялись в лесу, не было», - подчеркнул Ж. Темиров.

Как отмечал Первый Президент страны - Елбасы Нурсултан Назарбаев, создать такой лес, как многие говорили, практически невозможно за короткие сроки.

«Мне говорили, что у нас невозможно создать такой лес. А что мы видим? На западе столицы деревья еще красивее. Это все для молодежи, для вас. Этот лес будет великолепным. Этот лес – мечта», - подчеркивал Нурсултан Назарбаев в 2018 году, призывая народ беречь лес. Ведь сам Елбасы назвал «зеленый пояс» великим памятником нашему поколению.

А буквально вчера - накануне 23-летия столицы Казахстана Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев совершил облет над «зеленым поясом» столицы, принял участие в традиционном выпуске фазанов в естественную среду обитания и ознакомился с планами развития зоны лесонасаждений вокруг города. По словам Елбасы, зеленые насаждения способствуют улучшению экологии и созданию благоприятных условий для укрепления здоровья людей.

Стоит особо отметить, что Нурсултан Назарбаев предложил придать «зеленому поясу» столицы статус национального парка, а уполномоченным органам провести ревизию земель вокруг города.

Также Елбасы поддержал инициативу Президента Касым-Жомарта Токаева по высадке двух миллиардов деревьев по всему Казахстану до 2025 года. Таким образом, как отметил Нурсултан Назарбаев, в стране будет создан большой зеленый массив по всей стране.

«Важно беречь природу, соблюдать чистоту, не допускать пожаров и уничтожения лесонасаждений. Все это сделано во благо наших детей, будущих поколений. Они будут гордиться предками, которые оставили им такой прекрасный подарок. Любовь к родному краю – одна из составляющих казахстанского патриотизма», - обратился Елбасы Нурсултан Назарбаев к казахстанцам.