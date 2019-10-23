Озеленение и благоустройство могут изменить ситуацию в Туркестане – Умирзак Шукеев

НУР-СУЛТАН - ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по формированию «зеленого пояса» города Туркестана рассказал аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Климат в области действительно сложный. В этом году, например, была очень сильная жара, до 45 градусов. В то же время ветра часто, есть недостаток поливной воды. В июле-августе уже начинается дефицит воды. Поэтому принято решение по опыту Астаны развить вокруг Туркестана «зеленый пояс», посадки деревьев. На 7 700 га уже этой осенью мы будем массово сажать деревья», - сказал аким Туркестанской области на пресс-конференции в СЦК.

Умирзак Шукеев также отметил, что вокруг «зеленого пояса» будут развиваться и орошаемые земли.

«В этом году уже идет монтирование около 20 дождевых систем. Мы начали с южной стороны города, и эти фермы будут опоясывать Туркестан, что может благоприятно повлиять на климат. Внутри города мы будем массово заниматься озеленением – там, где земля не используется, место займут скверы, парки, аллеи. И сейчас уже видны результаты», - добавил аким.

«Озеленение, обводнение и благоустройство могут поменять ситуацию в городе. Я в этом абсолютно уверен и в этом направлении много проектов начаты. Думаю, за два-три года мы завершим эту работу», - считает У. Шукеев.