Оздоровительный комплекс принял акмолинских школьников из подтопленных сел

В комплексе «Сункар» началась оздоровительная смена для 18 школьников из пострадавших от паводка сел Есильского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе управления образования Акмолинской области, на базе оздоровительного комплекса «Сункар» при дворце детства и юношества «Болашақ сарайы» с 15 по 23 апреля проходит оздоровительная смена для 18 школьников 5-11 классов из сел Есильского района, пострадавших от паводка.

— Для ребят организовано 5-разовое питание, проводятся занятия по робототехнике, мобилографии, естественным наукам, арт-терапии, организованы оздоровительные прогулки на свежем воздухе. Обучение для школьников проходит в онлайн формате, — поделилась главный специалист отдела управления образования Айгуль Магавина.

Школьники успеют за это время также посетить Казахский драматический театр им. Ш.Кусаинова, планетарий, а также побывать на экскурсиях в музеи и центр детского творчества в городе Кокшетау и селе Зеренде.

Для школьников сотрудники дворца детства и юношества устроят дни спорта, весенних красок, мира удивительной природы, вечер кино. Дети также смогут проверить свои способности в занятиях по вокалу, хореографии, рисованию, игре на древних казахских инструментах кобызе и жетіген.

Ранее в связи с резким повышением уровня реки Есиль из села Самарка в город Атбасар в Атбасарском районе Акмолинской области незамедлительно были эвакуированы 53 человека, из них 25 детей.