Более 50 человек эвакуировали в Атбасарском районе Акмолинской области

В связи с резким повышением уровня реки Есиль из села Самарка в город Атбасар в Атбасарском районе Акмолинской области незамедлительно были эвакуированы 53 человека, из них 25 детей, а также их скот. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС .