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    16:43, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 50 человек эвакуировали в Атбасарском районе Акмолинской области

    паводки
    Фото: кадр из видео

    В связи с резким повышением уровня реки Есиль из села Самарка в город Атбасар в Атбасарском районе Акмолинской области незамедлительно были эвакуированы 53 человека, из них 25 детей, а также их скот. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС . 

    Сотрудниками ДЧС, а также местными исполнительными органами проводятся работы по возведению дополнительной дамбы, укладки мешкотар с инертным материалом, откачке воды мотопомпой для недопущения подтопления общеобразовательной школы села Самарка.

    Работа продолжается и ведется в круглосуточном режиме. 

    Теги:
    ДЧС МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Видео Эвакуация Паводки в Казахстане Паводки Акмолинская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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