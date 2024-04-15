16:43, 15 Апрель 2024 | GMT +6
Более 50 человек эвакуировали в Атбасарском районе Акмолинской области
В связи с резким повышением уровня реки Есиль из села Самарка в город Атбасар в Атбасарском районе Акмолинской области незамедлительно были эвакуированы 53 человека, из них 25 детей, а также их скот. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС .
Сотрудниками ДЧС, а также местными исполнительными органами проводятся работы по возведению дополнительной дамбы, укладки мешкотар с инертным материалом, откачке воды мотопомпой для недопущения подтопления общеобразовательной школы села Самарка.
Работа продолжается и ведется в круглосуточном режиме.