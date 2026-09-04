Овощи, мясо и молочную продукцию представят на ярмарке в Астане
В Астане 5 и 6 сентября пройдет очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.
На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам.
Мероприятие будет проходить 5 и 6 сентября с 10:00 ч. до 19:00 ч. в ТЦ «Keryen Joly» по адресу: Шоссе Алаш, 35Б.
Для удобства посетителей рядом с местом проведения ярмарки курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317.