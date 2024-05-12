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    19:41, 11 Май 2024 | GMT +6

    Овощехранилища и склады с продуктами не пострадали в период паводков - Минсельхоз РК

    Правительство РК
    Фото: Правительство РК

    Текущую ситуацию с ценами на социально значимые продукты питания и их наличием рассмотрели на совещании в Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра Серика Жумангарина, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    С начала года рост среднего индекса цен на социальные продукты питания составил 0,3%, что на 3,4 процентных пункта ниже по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

    По девяти продуктам отмечается снижение цен в диапазоне 0,1-2,8%: это мука, гречневая крупа, подсолнечное масло, сливочное масло, кефир, творог, капуста, сахар и яйца. В то же время в период межсезонья и поступления на прилавки раннего урожая овощей статистика фиксирует некоторое повышение цен на лук, картофель, морковь.

    По данным МСХ, в стабфондах регионов остаются 76,4 тыс. тонн овощей прошлогоднего урожая: 45,5 тыс. тонн картофеля, 11,2 тыс. тонн моркови, 10,4 тыс. тонн лука, 9,1 тыс. тонн капусты. Для стабилизации цен на овощи до массового поступления раннего урожая из Узбекистана и Таджикистана и южных регионов Казахстана Серик Жумангарин поручил в короткие сроки реализовать все остатки прошлогоднего урожая.

    По словам первого вице-министра торговли и интеграции Айжан Бижановой, при поддержке Центра развития торговой политики «Qaztrade» 12 регионов заключили договоры на поставки импортных овощей с госпредприятиями Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, акиматы уже законтрактовали с производителями Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей поставку 29,6 тыс. тонн ранних овощей.

    Отдельно внимание на совещании уделили состоянию овощехранилищ и складов с продуктами питания в пострадавших от паводков регионах. По данным акиматов, в настоящее время ни один склад и их содержимое не пострадали от большой воды.

    Правительство РК
    Фото: Правительство РК

     

    Теги:
    Сельское хозяйство Правительство РК Регионы Казахстана Продукты Паводки в Казахстане Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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