Овощами из южных областей страны стабилизируют цены на продукты в Костанае

В Костанае в рамках действующих механизмов реализуется комплекс практических инструментов по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Работа ведется по нескольким направлениям — от организации поставок через стабфонд до предоставления льготных займов бизнесу.

— Одним из ключевых механизмов остается стабилизационный фонд продовольственных товаров, формируемый с участием СПК «Тобол». Продукты из фонда — мука, подсолнечное масло, сахар, крупы, макароны и другие позиции — поставляются в торговые точки по фиксированным ценам. Сейчас в Костанае работают более 40 объектов торговли, где реализуется продукция стабфонда, — рассказала на аппаратном совещании руководитель городского отдела предпринимательства Мира Казкеева.

С начала года через эти точки уже реализовано 2625 тонн продукции, что почти в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года (985,1 тонны). Доставка продукции сопровождается регулярным мониторингом соблюдения цен и условий реализации.

Также для недопущения дефицита и скачка цен в весенний период в мае–июне были организованы поставки капусты из южных регионов Казахстана.

Закуп проводился по цене 130 тенге за кг, а реализация — по 145 тенге в мае и 80–90 тенге в июне, что существенно ниже рыночных цен. Всего по городу было оперативно распределено 32 тонны продукции.

— Благодаря этому удалось сдержать рост цен в период межсезонья и обеспечить горожан свежей овощной продукцией. В июле ожидается поставка репчатого лука из Туркестанской области, цена будет определена при поступлении товара, — сообщили в ведомстве.

Стабилизация цен также обеспечивается за счет предоставления бизнесу льготных займов для закупа и реализации продовольственных товаров по фиксированной стоимости.

Займы выдает СПК «Тобол» под 0,1% годовых сроком до 12 месяцев, что позволяет предпринимателям приобретать продукцию напрямую у производителей и продавать ее с минимальной наценкой. В 2025 году в рамках этого механизма было профинансировано три проекта на сумму более чем 470 млн тенге.

Ранее Kazinform писал о том, что Казахстан обеспечивает себя продуктами на 80-100% по основным категориям.