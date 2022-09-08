Овощи подешевели в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев сообщил о снижении цен на овощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Традиционное снижение цен есть, особенно на овощную группу. По последним данным, которые мне предоставили, есть снижение на картофель, на лук, на морковь. Поэтому снижение ожидаемое», - сообщил Ербол Карашукеев журналистам в кулуарах пленарного заседания Сената.

«У нас массовая уборка идет. Миллион тонн картофеля уже собрали, по луку заканчиваем сборку, капусту собрали», - добавил министр.

По данным главы Минсельхоза, оптовая цена на лук составляет 30-50 тенге.

«Основная часть роста цен приходится на торговые сети. Картофель с полей забирают с полей по 120 тенге за килограмм», - проинформировал Ербол Карашукеев.

Ранее министр заявил, что пожар в Костанайской области не повлиял на сбор урожая.