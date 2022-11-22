Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Сельское хозяйство

Овощами обеспечим всех - министр сельского хозяйства РК

22 Ноября 2022, 14:38
Овощами обеспечим всех - министр сельского хозяйства РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев сообщил, что по всем видам овощной группы наблюдается увеличение урожайности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После заседания Правительства министр ответил на вопрос о том, хватит ли в Казахстане овощей на зиму.

«У нас около 4 млн тонн картофеля. Из них 2 млн тонн – от организованных хозяйств. Половина из них - личные подсобные хозяйства. Половина сел сами себя обеспечивают. В этом году у нас с 4,2 млн тонн до 4,7 млн тонн увеличилось производство овощей – картофеля. По всем видам овощной группы наблюдается увеличение урожайности. Качество очень хорошее», - сказал Ербол Карашукеев журналистам.

По словам главы ведомства, сейчас отечественные сельхозтоваропроизводители закладывают продукты в овощехранилища.

«Мы не только себя обеспечим, но еще и наших соседей обеспечим картофелем. Узбекистан, Россия наш картофель импортирует. Мы ведем контроль, смотрим, чтобы наших овощей хватило для внутреннего рынка. Сейчас у нас никаких сомнений нет - овощей хватит. Год был хорошим. Мы обеспечим всех», - заверил Ербол Карашукеев.

Ранее глава Минсельхоза прокомментировал причину подорожания огурцов и помидоров.


Новости по теме
Причину подорожания огурцов и помидоров объяснил глава Минсельхоза РК
Казахстан полностью покрывает потребность внутреннего рынка в рисе
Читайте также
Практически все продукты выращиваются в Казахстане - Минторговли
Причину подорожания огурцов и помидоров объяснил глава Минсельхоза РК
Удовлетворение нужд сельского хозяйства становится сложной задачей - Алихан Смаилов
Казахстан полностью покрывает потребность внутреннего рынка в рисе
Жамбылский проект повышения доходов сельчан – в регионе растет поголовье скота
Сельхозработников Карагандинской области поздравили с профессиональным праздником
Реформировать сельское хозяйство планируют в Казахстане
Объем валового выпуска вырос на 8,2% в сельском хозяйстве
Новости партнеров
Популярное
1 Назначен заместитель руководителя аппарата акима Алматинской области
2 Ребенок-гигант родился в Атырау
3 Четыре села Алматинской области подключат к природному газу в ближайшие дни
4 Роды в карете скорой помощи приняли в Павлодаре
5 Близнецы Касым и Жомарт родились в Туркестане в день выборов

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору