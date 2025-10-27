От водителей до механиков: представители профессии — о своей работе, которая остается за кадром

Сергей Яровенко — водитель персонального закрепления, человек, для которого дорога давно стала образом жизни.

— Какой бы ни был день на календаре — праздник или выходной, для меня главное, чтобы пассажир был вовремя там, где он нужен. Его время — мой главный ресурс, — делится он.

Для Сергея Николаевича каждая поездка — это не просто маршрут от пункта А до пункта Б, а искусство быть надежной и невидимой опорой, предугадывать ситуацию на дороге и заботиться о безопасности пассажира.

Другой представитель этой особой профессии — Женис Султангазин, водитель дежурного закрепления. Его работа требует предельной собранности и точности. Именно такие специалисты встречают и провожают официальные делегации, обеспечивая своевременность и безупречную организацию маршрутов.

Фото: Управление делами Президента РК

Когда приземляется самолет с иностранными гостями, первым, кого они видят после выхода из трапа, нередко бывает именно водитель. От его четкости зависит не только комфорт, но и имидж принимающей стороны.

Свежий взгляд на профессию привносит и новое поколение специалистов. Один из них — Жубаныш Аширбеков, слесарь по ремонту автомашин. Молодой, увлеченный и целеустремленный, он уже успел зарекомендовать себя как ответственный сотрудник.

Фото: Управление делами Президента РК

— Многие думают, что работа слесаря — это грязные руки и монотонность. Для меня же это настоящее искусство, — рассказывает Жубаныш. — Каждая неисправность — как головоломка. Главное — найти решение и сделать так, чтобы автомобиль работал лучше, чем прежде».

Стоит отметить, что все эти три героя являются работниками РГП на ПХВ «Автохозяйство Управления материально-технического обеспечения» при Управлении делами Президента Республики Казахстан, где слаженная работа коллектива помогает обеспечивать бесперебойное транспортное обслуживание каждый день.