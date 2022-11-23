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Ответственные за качество дорог организации оштрафованы на 111 млн тенге

23 Ноября 2022, 20:42
Ответственные за качество дорог организации оштрафованы на 111 млн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На местных автодорогах были использованы некачественные материалы. Об этом стало известно по итогам проверки качества автодорог Национальным центром качества дорожных активов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году Национальный центр качества дорожных активов проверил качество 29 тысяч дорожных материалов. По итогам проверки выявлено, что 24 % проверенных материалов некачественные. В основном некачественные материалы использовали на местных автодорогах. Поэтому предложили заново построить дороги. Стоит отметить, что у нас есть инженерная компания, проверяющая качество дорог. Они следят за качеством дорог. Мы же проверяем один раз в месяц», - сказал на пресс-конференции в СЦК генеральный директор Центра Замир Сагинов.

По его словам, Национальный центр продолжит работу по проверке качества дорог.

«По нашим предложениям в 2020-2022 годы был оштрафован 81 объект технического надзора. Приостановлены 56 аттестатов и 72 лицензии. Из них четыре подрядные компании имели лицензии. Также были оштрафованы на 111 млн тенге организации, ответственные за качество дорог», - добавил спикер.


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