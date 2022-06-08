8 Июня 2022 14:39

Ответственность за обслуживание газового оборудования могут ужесточить в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр выразил согласие с предложением депутатов ужесточить ответственность организаций по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, Правительство соглашается с ужесточением ответственности организаций по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования за ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, 27 апреля текущего года на заседании Межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством министра по ЧС Юрия Ильина, куда входят представители центральных и местных государственных органов, обсуждались и прорабатывались следующие вопросы:

- усиление работы по проведению организационно-практических мероприятий и информационно-профилактической работы с населением по соблюдению правил безопасной эксплуатации газа и газового оборудования;

- повышение эффективности регулирования правоотношений в сфере газа и газоснабжения, в части приостановления газоснабжения в случае неудовлетворительного состояния газопотребляющей системы или газового оборудования потребителя;

- увеличение штатной численности инспекторского состава по осуществлению государственного контроля за соблюдением требований безопасной эксплуатации газопотребляющих систем;

- усиление работы по применению норм КоАП по привлечению к административной ответственности лиц за нарушение и невыполнение требований действующего законодательства в сфере газа и газоснабжения.

В мае текущего года депутаты Мажилиса предложили установить эффективный контроль за безопасным использованием природного (трубопроводного) газа в быту как со стороны газораспределительных организаций, так и со стороны местных исполнительных органов, а также принять конкретные меры по недопущению числа отравлений и смертей граждан, в том числе детей. Кроме того, необходимо усилить контроль со стороны органов государственного надзора за регулированием работ в данном направлении, ужесточить ответственность учреждений по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования за ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, либо организовать соответствующие работы по передаче этих функций в монополию.