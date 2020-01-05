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Ответственность за нарушение тишины ужесточается в Казахстане

5 Января 2020 13:11
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Ответственность за нарушение тишины ужесточается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», сообщает МИА «Казинформ».

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Как сообщалось ранее, для обеспечения защиты прав граждан на отдых внесены поправки, ужесточающие ответственность за нарушение тишины, а также за повторное нарушение, предусмотренное статьей 437 КоАП.

«…в статье 437: абзац второй части первой изложить в следующей редакции: «влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей», – говорится в Законе, подписанном Главой государства.

Кроме того, в новой редакции изложен абзац второй части второй указанной статьи («То же действие, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания»): «влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере сорока, на субъектов среднего предпринимательства – в размере шестидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей».

Таким образом, размеры штрафов за нарушение тишины, в том числе, повторное, для физических лиц не изменились, а для субъектов предпринимательства увеличились в два раза.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Права человека, Акорда,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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