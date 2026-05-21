Ответственность за нарушение избирательного законодательства ужесточается в Казахстане

Депутаты Мажилиса во втором чтении приняли закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования выборов» и сопутствующие поправки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ направлен на дальнейшее совершенствование избирательных процедур и усиление соблюдения требований избирательного законодательства.

Одной из ключевых норм законопроекта стало введение ответственности для кандидатов за привлечение дополнительного финансирования вне избирательных фондов, а также за получение иной материальной помощи, не оплаченной за счет средств избирательного фонда.

Как отмечается, изменения призваны повысить прозрачность финансирования избирательных кампаний и обеспечить соблюдение единых правил участия в выборах.

Отдельный блок поправок связан с реализацией Конституционной реформы. Законодательные нормы приводятся в соответствие с изменениями, предусматривающими формирование однопалатного Парламента — Курултая, а также с обновленными конституционными положениями, касающимися прав и свобод граждан.

После прохождения дальнейших процедур документ будет направлен на последующие этапы рассмотрения.

Ранее Парламент принял во втором чтении Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые Конституционные законы РК по вопросам приведения их в соответствие с Конституцией РК, совершенствования законодательства РК о выборах и прокуратуре».