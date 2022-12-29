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Ответственность за экологические правонарушения усилят в Казахстане

29 Декабря 2022, 13:54
Ответственность за экологические правонарушения усилят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената приняли во втором чтении Закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроект разработан в целях реализации Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года», - отметил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, представляя документ на пленарном заседании палаты.

Глава Минэкологии пояснил, что в целях защиты национальных парков и других природных богатств Казахстана проектами законов предусматриваются следующие изменения и дополнения: в Кодекс об административных правонарушениях нормы законопроекта направлены на увеличение штрафных санкций за:

- нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывозки древесины, добычи живицы и древесных соков, второстепенных лесных материалов;

- повреждение сенокосов и пастбищных угодий, а также незаконное сенокошение и пастьбу скота, сбор лекарственных растений и технического сырья на землях лесного фонда;

- уничтожение или повреждение лесной фауны, а также повреждение, засорение леса отходами, химическими веществами и иное нанесение ущерба землям лесного фонда;

- нарушение порядка пребывания физических лиц на отдельных видах особо охраняемых природных территорий;

- несвоевременную очистку мест рубок от порубочных остатков, засорение просек и прилегающих к лесосекам территорий;

- нарушение порядка и сроков разработки лесосек.

В ходе работы над законопроектом ко второму чтению депутатами Мажилиса внесены поправки, направленные на:

1) приведение действующего законодательства в соответствие с законопроектом «О растительном мире»;

2) увеличение штрафных санкций за порчу земли, нарушение правил охраны водных ресурсов, уничтожение или повреждение лесной фауны, а также повреждение, засорение леса отходами, химическими веществами и иное нанесение ущерба землям лесного фонда и нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений;

3) расширение круга лиц, привлекаемых к ответственности, а именно некоммерческие организации, за нарушения по статьям 339, 367, 368, 373, 374, 378, 380-1, 382, 387, 388 КОАП.

В целях оперативного исполнения поручения Главы государства К.К. Токаева по ужесточению ответственности за проявление вандализма, порчу общественного и частного имущества вводится норма за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

В Уголовном и Уголовно-процессуальных кодексах нормы законопроекта направлены на:

- повышение уровня ответственности за незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, самовольное пользование недрами;

- установление соразмерной ответственности за более серьезные последствия при нарушениях режима особо охраняемых природных территорий, порчи земли, самовольном пользовании недрами и незаконной порубки, уничтожении или

повреждении деревьев и кустарников;

- закрепление равнозначного правового режима в зонах чрезвычайной экологической ситуации и зонах экологического бедствия за порчу земли.

«Уважаемые депутаты, принятие проекта закона не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий. Принятие Закона об усиление ответственности за экологические нарушения будет способствовать сохранению для будущих поколений национальных природных богатств, уникальных экосистем и мест обитания животных, а также в долгосрочной перспективе, сохранению биологического разнообразия», - резюмировал Сериккали Брекешев.


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