Ответственность судоисполнителей хотят ужесточить в Минюсте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве юстиции РК планируют ужесточить ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение решение суда о взыскании алиментов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть три вида ответственности для судебных исполнителей: дисциплинарная, приостановление лицензии и прекращение лицензии. Сейчас по общему формату идет либо приостановление или прекращение, исходя из степени нарушения. В самую высшую степень нарушения мы предлагаем приравнять неисполнение или ненадлежащее исполнение решение суда о взыскании алиментов», - сказал в кулуарах Минюста Амир Умаров.

Сегодня если исполнение ненадлежащим образом было исполнено, то оно автоматически ведет к прекращению лицензии судебного исполнителя.

«Если он в течение отведенного на взыскание двухмесячного срока не взыскал и не предпринял никаких мер, то это будет основанием для прекращения лицензии. Основанием проверки будет жалоба от граждан в Минюст», - объяснил спикер.

«Эта норма в законную норму не вступила, законопроект находится в Мажилисе. Ориентировочный срок принятия поправок Закона об исполнительном производстве судебных исполнителей до конца года», - заключил Амир Умаров.