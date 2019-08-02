Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Ответственность судоисполнителей хотят ужесточить в Минюсте

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
2 Августа 2019, 15:12
Ответственность судоисполнителей хотят ужесточить в Минюсте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве юстиции РК планируют ужесточить ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение решение суда о взыскании алиментов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть три вида ответственности для судебных исполнителей: дисциплинарная, приостановление лицензии и прекращение лицензии. Сейчас по общему формату идет либо приостановление или прекращение, исходя из степени нарушения. В самую высшую степень нарушения мы предлагаем приравнять неисполнение или ненадлежащее исполнение решение суда о взыскании алиментов», - сказал в кулуарах Минюста Амир Умаров.

Сегодня если исполнение ненадлежащим образом было исполнено, то оно автоматически ведет к прекращению лицензии судебного исполнителя.

«Если он в течение отведенного на взыскание двухмесячного срока не взыскал и не предпринял никаких мер, то это будет основанием для прекращения лицензии. Основанием проверки будет жалоба от граждан в Минюст», - объяснил спикер.

«Эта норма в законную норму не вступила, законопроект находится в Мажилисе. Ориентировочный срок принятия поправок Закона об исполнительном производстве судебных исполнителей до конца года», - заключил Амир Умаров.

Суды   Минюст   Другие государственные органы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане