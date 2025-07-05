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    00:52, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Ответ на электромобили: Китай повысил пошлины на алкоголь из ЕС

    Министерство коммерции Китая приняло решение с 5 июля повысить на пять лет импортные пошлины на бренди, поставляемый из стран Европейского союза, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    бренди
    Фото: Freepik

    Повышение коснётся, прежде всего, крупных французских производителей, таких как Hennessy, Remy Martin и Martell.

    Согласно итогам антидемпингового расследования, пошлина для продукции Hennessy составит 34,9%, для Remy Martin — 34,3%, а для Martell — 27,7%. Вместе с тем, часть производителей, включая Pernod Ricard и Remy Cointreau, получат временные исключения при условии соблюдения ценовых обязательств.

    Решение носит окончательный характер и стало продолжением начатой в 2024 году процедуры по расследованию импорта европейского бренди, большая часть которого производится во Франции.

    Для французских компаний китайский рынок имеет стратегическое значение — на него приходится 25% всего экспорта коньяка. Лидером остаются США с долей 38%.

    Инициатива Пекина рассматривается на фоне обсуждения в ЕС вопроса о введении дополнительных пошлин на китайские электромобили.

    Ранее США и Китай подписали торговое соглашение.

    Теги:
    Европейский союз Пошлины Китай Торговля КНР
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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