Ответ на электромобили: Китай повысил пошлины на алкоголь из ЕС
Министерство коммерции Китая приняло решение с 5 июля повысить на пять лет импортные пошлины на бренди, поставляемый из стран Европейского союза, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.
Повышение коснётся, прежде всего, крупных французских производителей, таких как Hennessy, Remy Martin и Martell.
Согласно итогам антидемпингового расследования, пошлина для продукции Hennessy составит 34,9%, для Remy Martin — 34,3%, а для Martell — 27,7%. Вместе с тем, часть производителей, включая Pernod Ricard и Remy Cointreau, получат временные исключения при условии соблюдения ценовых обязательств.
Решение носит окончательный характер и стало продолжением начатой в 2024 году процедуры по расследованию импорта европейского бренди, большая часть которого производится во Франции.
Для французских компаний китайский рынок имеет стратегическое значение — на него приходится 25% всего экспорта коньяка. Лидером остаются США с долей 38%.
Инициатива Пекина рассматривается на фоне обсуждения в ЕС вопроса о введении дополнительных пошлин на китайские электромобили.
Ранее США и Китай подписали торговое соглашение.