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    09:10, 26 Август 2023 | GMT +6

    Отведать плов и посмотреть концерт смогут жители Астаны на ярмарке в честь Дней культуры Таджикистана

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 26 по 29 августа жители Астаны смогут отведать блюда таджикской национальной кухни, а также посмотреть на изготовление народных изделий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

    С 26 по 29 августа в рамках празднования Дней культуры Таджикистана в Казахстане планируется проведение масштабной ярмарки-выставки на площадке Международного выставочного комплекса EXPO.

    Гостям и жителям столицы представят сельскохозяйственную продукцию, овощную продукцию и традиционные бахчевые культуры, мед, сладости, напитки (соки и алкогольные напитки), ремесленные изделия, сувениры из натуральных природных материалов, войлочные, текстильные, вязаные изделия, кованые декоративные изделия, ножи, прославленный всему миру таджикский атлас и многое другое. Будет возможность отведать изумительные блюда таджикской национальной кухни, такие как плов, курутоб, угро.


    На ярмарке продемонстрируют изготовление народных изделий, в том числе гончарное, кузнечное дело, обработку дерева, художественную роспись, вязание.

    Также гостей ярмарки ждет праздничный концерт с участием мастеров искусств Республики Таджикистан.

    Открытие мероприятия запланировано на 13:00 26 августа.

    Напомним, 25 августа Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с рабочим визитом в Астану. Президенты Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон приняли участие в торжественной церемонии открытия Дней культуры Республики Таджикистан в Республике Казахстан, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.


    Также сообщалось, что в Алматы на площади Абая будет проведена выставка таджикской сельскохозяйственной и промышленной продукции с участием председателя Хатлонской области Республики Таджикистан г-на Саида Давлатали.


    Теги:
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