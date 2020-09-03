Отвечая потребностям народа и государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В очередном Послании народу мы получили ответы на вопросы, касающиеся многих сфер жизнедеятельности современного Казахстана. Глава государства потребовал конкретных результатов на всех уровнях власти и управления, что указывает на высокий прикладной характер Послания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание «Казахстанская правда».

Содержание Послания – это научно спрогнозированный и системный взгляд на закрепление статуса Казахстана в качестве демократического, светского, правового и социального государства, с особым акцентом на защиту прав и свобод человека и гражданина, дальнейшее вовлечение гражданского общества в управление делами государства.

Очевидна также глубокая связь между предыдущим и нынешним Посланиями нового Президента. Если первое заложило видение, контуры дальнейшего развития Казахстана, то второе – стало итогом внимательного анализа и обобщения всех актуальных и насущных процессов, протекающих в современном казахстанском обществе, основанных также на внимательном учете предложений и рекомендаций различных структур гражданского сектора.В целом Послание – это совокупность конкретных реальных взглядов на дальнейшее совершенствование и повышение результативности трех важнейших китов любого общества и государства – политики, права и экономики.Много места в Послании объективно занимают вопросы совершенствования правовой системы Казахстана, ее правовой идеологии, действующего права (законодательства), юридической практики. Особо выделяются насущные проблемы эффективности правового регулирования общественных отношений в части определения разумного баланса между уровнями правовой регламентации оперативного принятия решений соответствующими ветвями государственной власти, а также правозащитного потенциала правоохранительного, судебного и адвокатского секторов.Касаясь эффективности уголовной политики государства, деятельности правоохранительных органов и судов, Глава государства проводит детальный анализ сложившихся проблем в данной сфере, выделяет факты некомпетентности, коррумпированности должностных лиц, как следствие – низкий уровень доверия населения к их деятельности, а также особо отмечает обвинительный, несправедливый характер многих следственных и судебных решений.Отсюда вполне логично, что Глава государства предложил видение организационно-правового улучшения потенциала всего правоохранительного блока, расставив акценты предстоящего глубокого реформирования на примере МВД, изменения ориентиров деятельности иных правоохранительных органов (СЭР МФ, АПК) и судебной сферы. Одновременно предложив здесь, наряду с прочим, трехзвенную модель совершенствования компетенции правоохранительных органов и судов по уголовным делам, с усилением правозащитного характера деятельности органов прокуратуры в досудебном уголовном процессе. Этими вопросами концентрированно станет заниматься специальная представительная Комиссия по реформе правоохранительной и судебной системы, создаваемая при Администрации Президента.В контексте изложенного, Глава государства полагает важным обеспечить в уголовной политике государства стабильность уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Данный тезис вполне объясним. Дело в том, что частые изменения и дополнения в УК и УПК дезорганизуют работу органов и должностных лиц сферы уголовного преследования и судов, принижают чувство их ответственности за соблюдение режима законности в ходе уголовного судопроизводства. При этом точечная коррекция УК, по мнению Главы государства, должна быть направлена на ужесточение уголовного наказания в отношении лиц, совершающих особо тяжкие преступления, в том числе занимающихся пытками и торговлей людьми.Таким образом, дух и содержание Послания, его цели и задачи отвечают насущным потребностям народа и государства, а также подводят итоги периода непростого времени, переживаемого казахстанским обществом.